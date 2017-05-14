Mattituck Junior-Senior High third-quarter honor roll

THIRD-QUARTER HONOR ROLL
Mattituck Junior-Senior High
HIGH HONOR ROLL
Grade 12: Eshi Baldano, Amy Li Berninger, Alex Bradley, Ty Bugdin, Alexander Burns, Karen Carrillo, Joseph Considine, Caitlyn Deerkoski, Sean Gambaiani, Demitria Genovese, Cheyenne Harris, Benjamin Hinsch, Thomas Hoeg, Grace Izzo, Joseph Kelly, Colleen Kelly, Brendan Kent, Colette Kodym, Amy Macaluso, Kyle Makely, Christopher Massey, James McDonald, Eric Momente, Carter Montgomery, Nicholas Parks, Johanna Pedone, Melanie Pfennig, Hannah Prokop, Corinne Reda, Ally Robins, Sascha Rosin, Tyler Seifert, Emily Sidor, Gage Suglia, Christopher Waggoner, Amanda Young.
Grade 11: Alexandra Beebe, Alexander Bellavia, Ashley Burns, David Conroy, Mackenzie Daly, Joy Davis, Jane DiGregorio, Elizabeth Dwyer, Sean Feeney, Samantha Fine, Daniel Folk, Brianna Fox, Jaime Gaffga, Cavan Gardner, Rebecca Hammerle, Shawn Howell, Jacob Kupecki, Justin Lake, Anthony Lopez, Chelsea Marlborough, Grace McKeon, Lucas Micheels, Mauricio Moran, Emily Mowdy, Jakob Olsen, Dennis O’Rourke, Greta Peters, Joseph Stuckart, Alexandra Talbot, Martha Terry.
Grade 10: Sarah Bihm, William Burns, Max Cantelmo, Yeimy Castellanos, Dorothy Condon, Christian Demchak, Gabrielle Dwyer, Anne Finnegan, Caleb Foley, Jillian Gaffga, Savvas Giannaris, Bryce Grathwohl, Gabriella Hassildine, Christopher Imbriano, Rachel Janis, Antonio Marine, Iliana Martinez, Sean McDonald, Catherine McGrath, Cassidy Mullin, Tyler F. Olsen, Mikayla Osmer, Katherine Parks, Matteo Pellegrini, Trevor Poole, Amber Rochon, Lily Russell, Madison Schmidt, Julie Seifert, Thomas Silleck, Matthew Sledjeski, Madison Storm, Christina Tomao, Courtney Trzcinski, Goksel Zaim.
Grade 9: Jennifer Canizalez, Kianja Christian, James DiBartolo, Shelby Dufton, Gabrielle Finora. Justin Garbarino, Claire Gatz, Grace Golder, Miranda Hedges, Max Heilman, Mackenzie Hoeg, Charlotte Keil, Abigail Kerensky, James Kowalski, Jenna Lisowy, Payton Maddaloni, Shannon Massey, Jessica Mazzeo, Taylor Montgomery, Christopher Nicholson, Jillian Orr, Jordan Osler, Emmet Ryan, Jessica Scheer, Grace Shipman, Rylie Skrezec, Joshua Starzee, Emily Sullivan, Kathryn Thompson, Matthew Warns, Thomas Wilton.
Grade 8: Luke Altman, Rudy Alvarado-Carillo, Mia Xing Berninger, Silvia Borrayo, Ainsley Brewer, Jackson Cantelmo, John Condon, Kylie Conroy, Kayla Corrigan, Nathaniel Demchak, Antonia Dris, Kendall Fabb, Connor Fox, Gabriel Gamboa, Katherine Hamilton, Annabel Hammerle, Jaimee Hanly, Madison Hansen, Sadie Heston, Weronika Jachimowicz, Savanna Kelly, Julia Klibisz, Sean Kobel, Alex Koch, Julie Kosmynka, John Lajda, Rashad Lawson, Paul LoCascio, Jada Marine, Isabella Masotti, Samantha McNamara, Olivia Minguela, Emma Olsen, Lauren Onufrak, Nikita Palianok, Filippo Pellegrini, Hanna Prager, Emma Reidy, Rylie Rittberg, Matthew Rodgers, Abigail Rosato, Nikki Searles, Abigail Seifert, Lily Slovak, Tara Terranova, Jillian Tuthill, Ashley Young.
Grade 7: Joseph Aiello, Darcy Baker, Ryan Bordsen, Sidney Brewer, Rudolph Bruer, Liam Buckley, Francis Buonaiuto, Nicolette Cianfrogna, Isabella Cianfrogna, Shane Clark, MacKenzie Conroy, Luke Couch, Jude Couch, Cassidy Czujko, Ben Dufton, Samuel Dufton, Kaitlin Elmore, Ariel Elmore, Ethan Evers, Lillyann Fogarty, Sheyla Garcia, Ella Glover, Garrett Grathwohl, Lucy Hasel, Thomas Haynie, Lucien Heilman, Samantha Hildesheim, Delaney Hudock, Vincent Imbriano, Mia Khan, Andrew Lopez, Brady Mahon, Olivia Mannino, Evan McCaffery, Robyn McCaskie, Emily Nicholson, Zachary Olsen, Dimitra Pando, Daniel Rosato, Bridget Ryan, Julia Salvador, Ava Grace Sannino, Matthew Seifert, Aaliyah Shorter, Cassandra Stevens, Anna Szarka, Edward Thompson, Abby Tyler, Luke Woods.
HONOR ROLL
Grade 12: Jennifer Avila Ramos, Alya Ayoub, Remy Babajanians, Elizabeth Barry, Katherine Celic, Charley Claudio, Emily DiVello, Sean Hall, Matthew Heffernan, Angel Hernandez, James Hoeg, Samantha Husak, Tina Imbriano, Pawel Klibisz, Jacey Lengyel, Matthew V Mauceri, Alexander Mautarelli, Ryan McCaffery, Joseph Mele, Mathew Montefusco, Karolina Morawski, McKenzi Murphy, Taylor Nietupski, Pandeli Pando, Lilian Perez, Joshua Prager, Tyler Schroeck, Julianna Sluyters, Dylan Wilsberg, Mary Kate Wilton, Feng You.
Grade 11: Larysa Andreadis, Brittany Benediktsson, Jack Bokina, Ashley Chew, James Clementi, Rebekah Conner, Liam Corbley, Alissa Dabrowski, Sarah Davis, Megan Dinizio, Maegan Farrell, Brian Feeney, Kaitlyn Ficarra, Rebecca Foster, Jacqueline Galdamez SantaMaria, Ghana Haase, Jorge Herrera, Sophie Jacobs, Leah Kerensky, Taylor Larsen, Jordyn Maichin, Wyatt Malave, Stephen Masotti, James McKinnon, Madison Osler, Jillian Pedone, Alexandria Peters, Riley Peterson, Tucker Phillippe-Johansson, Jennifer Rutkoski, Jeremy Salazar, Britney Santos, Jake Sciara, Connor Smith, Thomas Sullivan, Logan Urick, Andrew Voegel, Carly Woods.
Grade 10: Miranda Annunziata, Lauren Bihm, Charles Bordsen, Kaitlyn Brisotti, Ryleigh Canberg, Jake Catalano, Annabel Donovan, Kaitlyn Driscoll, Michelle Escalante, David Fasolino, Melina Harris, Charlie Hasel, Abigail Heffernan, Claudia Hoeg, Kristen Lisowy, Kyle McFadden, Christopher Merz, Kacper Michalak, Brian Molchan, Brian Nicholson, Teagan Nine, Tyler C. Olsen, Ashley Perkins, Edin Ramirez, Marvin Ramirez, Meghan Riley, Wylee Sanders, Francesco Sannino, Matthew Schroeck, Ryan Seifert, Madelyn Shannon, Christopher Siejka, Mia Slovak, Jaden Thompson, Francesca Vasile-Cozzo, Benjamin Webb, Desmond Whitehurst.
Grade 9: Margaret Bruer, Joseph Corso, Matthew Czujko, Cole DiGregorio, Julia Gammon, Viktoria Harkin, William Hickox, Emily Javier, Madeleine Jimenez, Hayden Kitz, Adam Kobel, Matthew Krupnick, Marissa Lechner, Tyler Marlborough, Paige Mather, Kyle McCaskie, Eric Palencia, Rachel Park, Cade Patchell, Veronica Pugliese, Dane Reda, Sarah Santacroce, Julia Schimpf, Mathew Schultz, Tyler Shuford, Colby Suglia
Grade 8: Christopher Catalano, Cassidy Celic, Emily Chew, Jessi Clementi, Jose Cojon, Renee DePinto, Hunter DiVello, Madison Fitzpatrick, Harold Griffiths, Dimitri Hatziminadakis, Berkan Ilgin, Jonathan Jacobs, Antonio Jimenez, Sophia Kalish, Dylan Kapustka, Hudson Kaufer, Nidia Martinez, Steven Moeck, Thomas Nemschick, Myah Orlowski, Fernando Perez, Thomas Peters, Daniel Puluc, Olivia Sciara, Nishant Seodat, Bryan Soto, Claire Stevens, Dylan Szczotka, Aniah Thompson, Brighton Tucci.
Grade 7: Kevin Abarca, Karen Alvarado, Erkam Arklan, Elian Cichanowicz, Daniel Cirincione, Eric Duerwald, Burke Evers, Anastasia Farr, Olivia Goerler, Liam Hall, Maya Hamilton, William McGrath, Rachel Orlowski, Andrea Palencia, Angel Perez, Veronica Regalado Ventura, Jane Rocco, Cristina Rodriguez, Carson Russell, Kathryn Schuch, Julienne Schuch, Ella Schultz, Faith Ann Shipman, Desiree Sill, Kylee Tryniszewski, Zachary Warren.
COMMENDED STUDENTS/Effort Roll
Grade 12: Kyle Schultz.
Grade 8: Xavier Allen, Chris Dinizio, Tia Flythe, Jadyn Maichin, Kira Schroeder.
Grade 7: James Guzman.