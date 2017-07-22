Southold Junior-Senior High fourth-quarter honor roll

FOURTH-QUARTER HONOR ROLL
Southold Junior-Senior High
HIGH HONOR ROLL
Grade 12: Emma Alvarez, Adam Baldwin, Samantha Baldwin, Garrison Bennett, Charlie Bonilla, Grace Bruer, Abagail Cacovic, Michael Christman, Nicole Christman, Dylan Clausen, Douglas Fiedler, Miguel Gomez, Liam Gregg, C. Matthew Hall, Stephen Hocker, Sarah Jannazzo, Gus Klavas, Owen Klipstein, Robert Kruszeski, Jake McCarthy, Patrick McFarland, Althea Mignone, Jamie Molnar, Sean Okula, Quinn Osmer, Emily Perry, Meg Pickerell, Charles Poliwoda, Daisy Rymer, Jheimy Uguna, Connor Vaccariello, Edwin Ward IV.
Grade 11: Brooke Averette, Rebecca Dickerson, Jacob Dominy, Katherine Jarvis, Kathryn Jernick, Jack Koslosky, Michael Krause, Ann Lincoln, Annette Newman, Kai Obinata, Jared Palumbo, Kyra Panetta, Lucie Showalter, Kathryn Stahl.
Grade 10: Sabrina Basel, Jonathan Baumann, Bryanna Bay, Eric Connolly, Patrick Connolly, Olivia Daddona, Samantha Dunne, Robert Elliston, Van Karsten, Max Kruszeski, Marie Mullen, Jake Okula, Joseph Owens, Emiliann Palermo, Olivia Saccamano, Dante Tramontana.
Grade 9: Walter (Cole) Brigham IV, Jacquelyn Constantine, William Dickerson, Elizabeth Jernick, Felecia Kayel, Olivia Lynch, Julia Mejsak, Jessica Mele, Simon Mraz, Ella Neese, Elizabeth Quinones, Anna Yao Reilly, Steven Russell, Kaitlin Tobin, Rhian Tramontana, Nicholas Vicinanza.
Grade 8: Grace Brodarick, Andrew Clausen, Gabriela Contreras, Ryan Deerkoski, Isabella DeMaio, Hanna DeSimone, Matthew Garms, Danielle Henry, Cole Hilary, Julia Jaklevic, Caroline Koslosky, Ethan Magnuson, Kelli McHugh, Jaishaun McRae-Carden, Alexis Merino Fernandez, Matthew Mullen, Annamaria Napolitano, Samuel Owens, Daniel Palencia Castellanos, Stephen Palermo, Silvia Rackwitz, Juliet Rand, Magda Rodriguez, Kaia Rothman, Ania Smith, Tamara Vidal, Benjamin Ward, Miles Whiting.
Grade 7: Eleanora Alloway, Angel Grace Almedilla, Katherin Alvarenga Garcia, Annie Antonucci, Landon Bennett, Naomi Cichanowicz, Robert Corazzini III, Emma DeTour, Lane Dominy, Brendan Duffy, Mitchell Elliston, Gavin Fredricks, Dominick Giovanniello, Melissa Grzegorczyk, Bryce Hansen, Evelyn Helinski, Calvin Karsten, Conor Kilcommons, Tate Klipstein, Camryn Koke, Angela Kollen, Natalie Kopala, Kenny Lin, Steven Lopez, Jonathan Lopez, Isaiah Mraz, Jack Murray, David Okula Jr., Ryan Palumbo, Isabelle Penny, Katie Russell, Hannah Taggart, Jacob Volosik, Connor Wilinski, Amelia Woods, Gabriella Zaffino.
HONOR ROLL
Grade 12: Maria Amador, Mathew Cardi, Evelyn Cummings, Kylee DeFrese, Christopher DeSimone, Evelin Garcia Palencia, Anthony Klavas, Alexander Krukowski, Julia Mele, Joseph Saporita, Alexander Seifert.
Grade 11: Charlotte Allen, Harry Antonucci, Alexandra Apadula, Parker Bakowski, Katie Baumann, Hayley Brigham, William Burns, Charles Campbell, Alexandra Cardi, Ashley Hilary, Julia Kujawski, Michael Lasot, Heather MacArthur, Charlotte Mahaffy, Joseph Manfredi, Hannah Sutton, Justin Tobin, Victoria Tondo.
Grade 10: Jack Antonucci, Ally Boyle, Michael Chacon Munoz, Michael Daddona, Tyler DeFrese, Justin Hanold, Anakin Mignone, Rosanna Mollica, Katherine Patchell, Marissa Rackwitz, Emily Russell, BriAnn Suskevich, Casie Vaccariello, Michael Wineberger.
Grade 9: Thomas Cooper, Jack Cosmadelis, Jessica Cruz, Justin Eckhardt, Vanessa Garcia Chicas, John Judge, Kathryn Kilcommons, Maximilian Pasko, Stephen Schill, Harold Vasquez Duenas, Julia Vicinanza, Emma Whittington-Quarty.
Grade 8: Patrick Allen, Nicolas Diaz, Jack Giovanniello, Christopher Holmes IV, Brook Howard, Jenna McFarland, Matthew Messana, Aidan Russell, Bianca Secaida, Sophia Small, Reese Thompson.
Grade 7: Savannah Alexander, Can (John) Altintoprak, Angelina Bokina, Nikolas Cartselos, Robert Cooper, Robert Guarriello, Michael Innamorato Jr., Anthony Jimenez Euceda, Megan Keller, Alyssa Kollen, Dayana Mejia Lopez, Benjamin Schaeffler, Matthew Schill, Alexandra Tsoumpelis.
COMMENDED STUDENTS
Carlos Campos-Chavez, Rachel Garms, Ashley Lang, Michael McFarland.