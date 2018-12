The following is a list of obituaries published by The Suffolk Times for Southold area residents and public figures who died in 2018.

Click on the name of the deceased to read more about their life:

A

Regina M. Abersmith

Mildred Kay Aebisher

Marie Aiello

Edward Alaia

Albert W. Albertson Jr.

Rosario Marina Menjivar Alfaro

Carmen Anaya

Elizabeth T. Anderson

Fay Aneson

B

Phyllis Neudeck Babcock

Helen L. Baker

Paul W. Baker

Donald J. Ball

Arthur A. Balducci

D. Claeys Bahrenburg

Jerry Bares

Audrey Newton Barnett

Deborah Ann Barrett

Harriet Bates

Troy J. Baydala

Robert J. Becton (Becker)

Mario N. Belletti

Walter J. Belz

Clifford J. Benfield

Theodore E. Benson

Irene Bialeski

Russell C. Bird

Samuel William Bird

Marian Bitzer

Margaret M. Bloem

Johanna J. Boergesson

William F. ‘Bill’ Bogardus

Helen E. Booth

Arthur N. Boulanger and Lynn Z. Boulanger

James Raymond Boyle

Joseph Onorato Brandi and Beatrice Van Valkenburg Brandi

Katherine J. Brassil

Donald F. Bridge

Carolyn Walters Cromwell Brown

Ruth Ann Buckley

Joseph Charles Busso

C

John J. Callanan

Buddith “Bunny” Cantwell

Cynthia Ann Caprise

Reidar K. Carstensen

Eleanor E. Carter

Frederick T. Carter

Geraldine E. Carter

Gregory V. Case

Mary Helen Cassel

Robert A. Celic Sr.

Frances S. Charczuk

Helen Chihlas

June M. Chute

Anna Cisterino

Gustave A. Clausen

Theresa Clinco

Madeline H. Conner

William Corbett

Brendan J. Corbley

Raymond John Corriss

Deborah E. Corwin

Mary Louise ‘Penny’ Coyle

William J. Cremers

Sam D. Curko

Phoebe Ann Cushman

D

Beryl Dank

Shirley G. Darling

Joyce Fox Daly

George Evangelos Damalas

George DeLong

Ruth A. DeLong

Anne Marie DePetris

Charles Alfred Derosier

Mary Theresa Detrick

Frank G. DiCandia

Barbara Ann Dickerson

Helen Didriksen

Joan M. DiLeone

John DiNoto

Yolanda T. DiPalo

Henry Isidore Domaleski

Elizabeth A. Donovan

David A. Doroski

Alicia Marie Doucett

Margaret Mary Duggan

Marie Ann Dunleavy

Nicholas William Durka

E

Suzanne M. Egan

Maria Concetta Esposito

Paul Hamilton Ten Eyck

F

Francis Ficner

Sophie R. Fink

Grace A. Finora

David Lewis Fisher

Joseph A. Flaherty

Steven G. Foster

Margaret Grigonis Fox

Kathryn F. Fraser

G

Ronald F. Gallagher

Regina Agnes Straussner Gargani

Dallas L. Gatewood III

Walter Gatz

Grace Elizabeth Gergela

Robert S. Gessner

Patricia F. Gleason

Jane Baxter Goeller

Cleopatra F. Gogates

Arnold Richard Golz Sr.

Bernard Joseph Gorman

Ronald D. Grilli

H

Jane Elizabeth Gonsalves Haas

Joshua P. Haggerty

Emily Louise Halligan

Daniel Hansen

Rose M. Hardison

Anna A. Hawkins

John W. Hearn

Marilyn Schwab Henry

Kenneth Arthur Higgins

Caroline Anderson Hoffmann

Frank E. Howard

Joanne Mary Cummings Hughes

Maureen Ann Hurley

J

Martha T. Jackson

Joseph Janowicz

Peter John Jauquet

Mary Frances Jermusyk

Beatrice Margaret Jochen

Alice Johannsen

Martha Newton Johnson

Pearl S. Brooks-Jones

Michael Mark Jordan

K

Pearl Kaplan

Jean B. Kart

Paul William Kayser

Charles Kayton

Helen Keller

Frances M. Keogh

June Marie Ketcham

Harold J. Kiefer

Robert H. Kiefer

Mary B. Kilkenny

Edward Bernard Kirby Jr.

Jane P. Kirby

Eileen Marie Kiski

Angela Klavas

Lucretia Kratsios

Richard Henry Korn

Sheila Kowalski

James Kreh

Gary R. Kron

John Martin Krukowski

Paul Kulsziski

L

Elaine M. Latham

Kathleen LaGrego

John Lesica

Genevieve Leskody

Cheryl Lynn Lessard

Michael Lessard Sr.

Arthur H. Lewin

Arthur A. Levin, D.D.S.

Olga Lomaga

Frances LoPresti

Gregory D. Luce

Edmon G. Luke Jr.

M

Robert A. MacLellan

Robert C. Mallgraf

Lindsay Malone

Donald James Markarian

Alvania Maston

Raymond Sidney Mathie

Keith McCamy

Frank W. McKay

Priscilla Mealy

Barbara R. Mellas

James I. Melrose

June Metzner

Alma Elizabeth Bishop Mihalik

Richard A. Miller

Mary Elizabeth Mills

Jeanne M. Minerva

Robert A. Moeller

Corinne L. Moore

Jill Griffing Muir

John H. Mulholland

Dorothy Munafo

Joseph Munafo

Irene Murray

Fern Berry Mutlos

Harold ‘Bud’ Myers

N

Michael J. Neudeck

Veronica J. Neville

Kenneth M. Newman

Edward King Norton

O

Lena Ottulich Occhi

Daniel S. O’Connell

Charles M. Oldani

Robert W. Olmsted

Darlene L. Olsen

Beverly Brannin Oltmanns

Wilbur Fisk Osler

Marie L. O’Shea

Theresa E. Owen

P

Grace Anna Paladino

Nancy Louise Palahnuk

Apostol Passadakes

Edward O. Payne III

Russell Howard Pentz Jr.

Patricia Perkins

Joseph Peters

Barbara A. Peterson

Reginald Walter Peterson

Riley L. Peterson

Pauline C. Pharr

Mary A. Pickard

Virginia Pickering

Louise M. Pietrewicz

Dr. Bala Hari Pillai

Suzanne Pitman

Ruth Ann Poliwoda

Millard Sebring Pollock

William H. Price Sr.

Lydia J. Probe

R

Audrey H. Rackett

Laura Rand

Christian E. Rasmussen III

Muriel Tolman Rawlings

Brigido A. Recinos

Timothy John Reeves

Barbara Ann Reibling

Dennis Wallace Reichardt

Jane K. Reilly

Thomas E. Reilly Jr.

Peter W. Reiter

William John Rempe

Judy Ricciardi

Karen Land Rich

Jonathan Young Richmond

Arlene Ann Ritter

Richard C. Rodgers

John Michael Rooney

Alfred V. Roth

Audrey Rothman

Elizabeth Rawlinson Rowe

Susan Underwood Ruthinowski

Alma B. Ryder

Barry Wayne Ryder

S

Barbara J. Sailor

Teresa M. Schiavoni

Dorothy Ann Schmidtchen

Ileana Schollee

Robert Schroeder Jr.

Jean Schupp

Louis P. Scotto

Sally Scotto

Thomas P. Sidlauskas

Joseph B. Sieczka

Fern Simpson

Robert F. Sledzieski

Jane Ann Smith

Judith Smith

John S. Sobieray

David Paul Stetler

Charles C. Stroup

Margaret M. Sullivan

Theodore M. Sysol

T

George Tapfar

Susan E. Tasker

Frederick Tedeschi

Bertha G. Thompson

Cathleen Tighe

Mary C. Tighe

Faith M. Tiner

James Lawrence Turner III

Sara Bassford Tuthill

U

Charles J. Umbech

V

David Vazquez

Robert Anthony Villa

George Verity

W

Lillian M. Wagner-Dykhuis

William H. Warner Jr.

Dorothy A. Watson

Anne Elizabeth Wells

Geraldine S. Wells

James R. Wells Jr.

Lyle C. Wells

Arthur Earl West Jr.

Morgan Riley West

Jean K. Wetmore



Elinor Latham Williams

Deborah Anne Wisowaty

Thomas W. Wheeler

Francis E. Woods

William W. Wurtz

Richard A. Wysocki

William L. Wysocki Jr.

Y

Ellen C. Young

Robert H. Young

Susan Campbell Young

Z

John W. Zambito Sr.

Georgine M. Zaneski

Frances Zelinski

Theresa H. Zimnoski

Amelia S. Zippel

Anthony M. Zori

