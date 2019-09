Southold Town police warning Hispanic community of disturbing scam

Southold Town Police said they have received reports from members of the local Hispanic community who have been targeted in a disturbing new phone scam.

Callers are contacting potential victims, demanding money and sharing graphic photos depicting an execution-style murder as a threat to comply. The callers have implied a threat of harm victims if they do not cooperate, the press release said.

If any member of the community receives such a threat they should contact Southold Town Police immediately at 631-765-2600

Southampton Town Police said Wednesday that similar complaints have been filed in their jurisdiction.

El Departamento de Policía de Southold Town está advirtiendo al público de una estafa telefónica / de texto que ha surgido en la ciudad recientemente en donde los miembros de la comunidad latina han sido blanco de mensajes de texto exigiendo dinero.

El esquema implica amenazas de daño a la víctima, les advierte que saben dónde trabajan y/o viven, e incluye fotos graficas de sujetos asesinados al estilo de ejecución para enfatizar la amenaza, si la víctima no cumple con la demanda de dinero

. Si algún miembro de la comunidad recibe tal amenaza, debe comunicarse con la policía de Southold Town inmediatamente al 631-765-2600.

