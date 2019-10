Real Estate Transfers: Oct. 3, 2019

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated Aug. 12-18, 2019.

AQUEBOGUE (11931)

• Ramnarine, V to Ott, Thomas, 116 Crystal Dr (600-67-2-16.32), (R), $427,500

BAITING HOLLOW (11933)

• Carnesi, F to Brierton, Jill, 2002 Bluffs Dr S (600-11.2-1-138), (R), $375,000

• Murtha, M Trust to 2304 Sound Ave LLC, 2304 Sound Ave (600-39-5-3), (R), $837,000

• De Carlo, D to Ambers, Brian, 454 Williams Way N (600-61-1-3.26), (R), $405,000

EAST MARION (11939)

• Hennelly, J Trust to 260 The Cross Way LLC, 260 The Cross Way (1000-30-2-108), (R), $545,000

FLANDERS (11901)

• Essay, R & C to Roche, Jason, 211 Long Neck Blvd (900-123-5-11), (R), $425,000

GREENPORT (11944)

• Derjangocyan, M & R to Crema, Anthony, 61475 CR 48, Unit D201 (1000-45.1-2-23), (C), $405,000

• Torkelsen, S & L to Bocian, Franklin, Stirling Cove, Unit 19 (1001-3.1-1-19), (C), $940,000

LAUREL (11948)

• Manzi Jr, J & M to Sideris, John, 2235 Laurel Trail (1000-125-4-24.6), (V), $301,200

RIVERHEAD (11901)

• Almas Construction to Raciti, Alfred, 503 Reeves Ave (600-63-2-1.2), (R), $192,500

• Kiernan, R & S to Simon, Shirley, 133 Stoneleigh Dr, #2102 (600-82.5-1-22), (R), $490,000

• Bennett, D & K to Rush Trust, Vincent, 6 Blackberry Commons (600-109.1-1-6), (R), $270,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Gibbs, B by Executors to Davidson, Matthew, 9 West Thomas St (700-15-2-26), (R), $580,000

• Shelter Island RE Hldg to Casa Di Famiglia LLC, 32 S Menantic Rd (700-22-2-4), (R), $1,220,000

SOUTHOLD (11971)

• Van Horen, A to Lazos, Christopher, 1200 Leeton Dr (1000-59-1-1), (R), $1,300,000

• Knowlden, R & M to Kneuer, John, 800 Midfarm Rd (1000-70-4-38), (R), $748,000

• Farrell, R Trust to Lillis, Daniel, 445 Bennett Ln (1000-70-9-20), (R), $580,000

WADING RIVER (11792)

• Vitale, P & L to Billig, Ricky, 2853 N Wading River Rd (600-27-2-27), (R), $550,000

• Greene, D & Angell, C to Woolcock, Peter, 26 Howard St (600-33-1-31), (R), $390,000

