Real Estate Transfers: Jan. 30, 2020

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated Dec. 14-20, 2019.

AQUEBOGUE (11931)

• Hale, A to Garcia, Manuel, 510 Hubbard Ave (600-112-3-7.1), (R), $342,500

BAITING HOLLOW (11933)

• Manzi Homes East LLC to Jahn, Michael, 64 Mastro Ct (600-60-2-2.10), (R), $499,939

• Ehlich, D & R to Andrews, Thomas, 346 Twomey Ave (600-80-4-4), (R), $482,000

CALVERTON (11933)

• Reinert/Curattalo, J to 36 Kay Road LLC, 36 Kay Rd (600-115.1-1-57), (R), $186,000

CUTCHOGUE (11935)

• Rimor Development LLC to Barnes, John, Harvest Pointe Home #3 (1000-102.1-1-3), (R), $730,000

• JJS Edgewater LLC to Edgett, Daniel, 225 Willow St (1000-103-7-8), (R), $675,000

• Pearl, M & L to Contento, Albert, 935 Southern Cross Rd (1000-110-5-48.1), (R), $478,000

FISHERS ISLAND (06390)

• Arnold, K Trust to Harbor View Cottage LLC, Sterling St (1000-10-9-6.1), (R), $775,000

FLANDERS (11901)

• Phung, N & H to Segarra Torres, Victor, 19 Meadow Brook Ln (900-119-2-4.30), (R), $580,000

• Atkins, M by Admr to Altebrando, James, 73 Goodridge Rd (900-140-2-21), (R), $200,000

• Gilman, J to Lopez, Silvia, 15 Glen Ave (900-148-4-28.2), (R), $385,000

GREENPORT (11944)

• Dwyer, J & A to Rosa, Jeffrey, 550 Wood Ln (1000-43-4-27), (R), $555,000

MATTITUCK (11952)

• Melan LLC to White, Jarrett, 230 Lesters Rd (1000-114-7-5.1), (R), $600,000

PECONIC (11958)

• Higgins III, W & M to Schiefele, John, 25 Miami Ave (1000-67-7-3), (R), $655,000

RIVERHEAD (11901)

• Rizopoulos, C to Zonin Family Trust, Richard, 1701 Pebble Beach Path (600-64.1-1-13.1), (R), $365,000

• Vega, A by Referee to Morreale, Randal, 310 Rabbit Run (600-65-1-29.46), (R), $261,000

• Bonilla Banegas, J &T to Rosado, Megan, 1042 Middle Rd (600-81-3-29), (R), $350,000

• Griffin, M & J to Alvarado, Esquin, 166 Hubbard Ave (600-112-1-3.1), (R), $385,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Gentile, D & Navarro, K to Mann, Terrence, 171 D N Ferry Rd (700-7-3-21.1), (R), $1,390,000

• Feldman, M & Naturman, L to LaSalle, Richard, 15 Dickerson Dr (700-18-3-34.1), (R), $1,450,000

SOUTHOLD (11971)

• TC3 Enterprises LLC to Sciarrino Group LLC, 670 Private Rd #26 (1000-59-9-8), (V), $357,500

• Blasko, K to Quinn Trust, Robert & Carol, 2555 Youngs Ave, #C Bldg 4 (1000-63.1-1-18), (C), $350,000

• Catania, J & D to Mastrella, Paul, 760 Oakwood Dr (1000-70-12-26.2), (R), $799,000

WADING RIVER (11792)

• Clark, S & T to McDowell Jr, Henry, 187 Overlook Dr (600-55-1-2), (R), $244,000

• Winsper, T & G to Yakaboski, Jr, George, 139 Farm Rd E (600-57-1-1.11), (R), $548,500

• US Bank N.A. to Barba, Sr, Michael, 1543 Wading River Mnrvl Rd (600-96-1-7), (R), $410,001

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)