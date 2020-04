Real Estate Transfers: April 16, 2020

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated Feb. 29-March 6, 2020.

BAITING HOLLOW (11933)

• Manzi Homes East LLC to Goldenberg, Alan, 17 Old Orchard Rd (600-80-2-2.4), (R), $663,821

CALVERTON (11933)

• Manzi Homes East LLC to Dow, Harrison, 7 Old Orchard Rd, lot 3 (600-80-2-2.5), (R), $522,080

CUTCHOGUE (11935)

• Brickley, D Trust to Fernandez, Rendell, 7230 Skunk Ln (1000-104-6-10.1), (R), $485,000

• Watson Jr, C & K to Traficante, Brian, 5270 Nassau Point Rd (1000-111-8-18), (R), $1,300,000

FLANDERS (11901)

• Rokosz, L & H to Wyszynski, Zenon, 49 Topping Dr (900-163-2-38), (R), $330,000

GREENPORT (11944)

• Prato/Luque, F to Erath & Son LLC, 580 Wiggins Ln (1000-35-4-28.30), (R), $1,125,000

MATTITUCK (11952)

• McDaniel, T to Clancy, 325 Howard Ave (1000-113-11-7), (R), $429,000

ORIENT (11957)

• Watson, A & D to Duffe, Thomas, 1100 Greenway W (1000-15-1-22), (R), $450,000

RIVERHEAD (11901)

• Hallock, H to Giotta, James, 5644 Sound Ave (600-8-7-4), (R), $350,000

• McErlean, D & J to Martinez, Joyce, 1708 Willow Pond Dr (600-18.1-3-106), (R), $233,000

• Suprina, M & D to Tomasello, Christine, 15 Joyce Dr (600-83-1-36), (R), $300,000

• Fannie Mae to Pineda, Edgar, 70 Segal Ave (600-105-1-24), (R), $213,900

• North To South 103 to Landmark of Riverhead LLC, 103-10 E Main St (600-129-1-10), (C), $1,250,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Lowery, R & E to Foley, Michael, 50 Dinah Rock Rd (700-1-1-33), (V), $417,500

• Corva, G to Zygmuntowicz, Erland, 144 N Ferry Rd (700-7-4-66), (R), $605,000

• Clark, R & C to Clark, Myles, 14 Jaspa Rd (700-14-4-25), (R), $599,000

SOUTHOLD (11971)

• North Fork Realty As to 57225 Main Road LLC, 57225 Route 25 (1000-63-3-21.5), (C), $1,300,000

• Schutte, P to Grattan, Kevin, 322 Terry Ct (1000-69-3-6.3), (R), $687,000

• Haeffner, P & S to Thomas, Spencer, 1080 Kimberly Ln (1000-70-13-20.14), (R), $1,200,000

• Salzman, D & Trust to Scott, John, 495 N Parish Dr (1000-71-1-5), (R), $1,830,000

• Gibbs, K to Camelo, Laura, 8025 Main Bayview Rd (1000-78-9-34.1), (R), $846,500

WADING RIVER (11792)

• Illiano, L & J to O’Sullivan, Cathal, 178 South Rd (600-31-1-8), (R), $410,000

• Felten, E to Mickaliger, Bernard, 15 14th St (600-33-3-38), (R), $340,000

• Ernst, D to Stoliarova, Ivan, 108 21st St (600-53-2-32), (R), $175,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)