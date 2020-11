Real Estate Transfers: Nov. 5, 2020

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated Sept. 19-25, 2020.

AQUEBOGUE (11931)

• Fox, R & E to Evans, Nolly, 144 Trout Brook Ln (600-85-2-95.30), (R), $452,500

CALVERTON (11933)

• Calverton Manor LLC to Rozenbaum, Serge, Manor Rd & Lot 2-019.003 (600-99-2-20), (V), $499,050

CUTCHOGUE (11935)

• Rimor Development LLC to Doyle Living Trust, Marialice, Harvest Pointe, Home 117 (1000-102.1-1-57), (R), $853,400

• Rimor Development LLC to Endemann Trust, Frederic, Harvest Pointe Home 118 (1000-102.1-1-58), (R), $848,380

• Akselrad, I & S to Hovey, Michael, 5775 Nassau Point Rd (1000-111-13-5), (R), $3,115,000

EAST MARION (11939)

• Zervoudis, S to Bletsas, John, 905 Willow Dr (1000-22-5-12), (V), $300,000

GREENPORT (11944)

• 306 Bridge Street LLC to Jannuzzi, David, 25 Sterling Pl (1000-34-3-51), (R), $350,000

• Duggan, J & M to Iksino, Andon, 330 Snug Harbor Rd (1000-35-5-31), (R), $1,265,000

• Long Island One Real Es to Cruz, Victor, 170 Homestead Way (1000-40-2-17), (R), $540,000

• Sirinian, S & A to Lawless, Dena, 61475 CR 48, Unit A105 (1000-45.1-1-5), (C), $367,500

MATTITUCK (11952)

• Modern Age Home Bldrs to Bier, Brian, 260 Reeve Rd (1000-100-3-15.1), (R), $998,996

• Flatley, J Trust to Arpaia, Carmine, 300 Woodcliff Dr (1000-107-8-15), (R), $459,000

• Batist, A & D to Nieves Jr, Jorge, 675 Jacksons Landing (1000-113-5-6), (R), $600,000

• Sapanski, Malesardi & to Hart, Michael, 600 E Legion Ave (1000-143-4-11), (R), $480,000

NEW SUFFOLK (11956)

• Cacioppo Trusts to Colitti, Deborah, 720 Second St (1000-117-8-13), (R), $1,300,000

ORIENT (11957)

• Gloria & Repnitsyna, L to Zahler, Eric, 600 Youngs Rd (1000-18-2-17), (R), $602,000

RIVERHEAD (11901)

• Naso, A to Riverhead 424 LLC, 424 Osborn Ave (600-126-1-10), (C), $200,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Osofsky, A Trust to Alli, Waheed, 4 Dawn Ln (700-1-2-70.2), (R), $7,150,000

• Gum & Candy LLC to Cohen, David, 62 Westmoreland Dr (700-17-2-11.4), (R), $2,400,000

• 7 Baldwin Road Trust to Rosenthal, Brian, 7 Baldwin Rd (700-19-2-10.1), (R), $1,540,000

SOUTHOLD (11971)

• Tison, D & Giardi, D to Matyas, Mary, 170 Laurel Ave (1000-56-3-4), (R), $538,000

• Northam, B to Eulau, Dennis, 1150 Calves Neck Rd (1000-63-7-23), (R), $699,000

• Campbell, K to Harris, Molly, 570 Hippodrome Dr (1000-66-2-12), (R), $765,000

• Forrestal, R & T to Brink, James, 1450 Cedar Dr (1000-78-8-18), (R), $629,000

• Concannon, J & Tobin, R to Frank, Seth, 0 Main Bayview Rd (1000-88-2-17.6), (R), $1,995,000

• Crown International to Terjanian, Migir, 435 Waters Edge Way (1000-88-5-59), (R), $1,275,000

WADING RIVER (11792)

• Weick, E to Shotts, Jennifer, 17 Deane St (600-33-1-22), (R), $475,000

• Gerardi, J & L to Popovitch, John, 140 North Woods Dr (600-36-2-1.5), (R), $605,000

• Hasbrouck Jr, E & M to Lodolce, Daniel, 41 Farm Rd W (600-57-1-14.6), (R), $510,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)