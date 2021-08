Real Estate Transfers: Aug. 26, 2021

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated July 3-9, 2021.

AQUEBOGUE (11931)

• Bluemont 1 LP to King, Joanne, 38 Summerfield Ln N (600-45.1-1-38), (R), $469,000

BAITING HOLLOW (11933)

• Cartisano, J, to Lappe, Tyler, 294 Baywood Dr (600-40-6-4), (R), $655,000

CUTCHOGUE (11935)

• Ricci, C, to Olson Family 2020 Trust, 14995 Oregon Rd (1000-73-1-2.2), (V), $2,000,000

• Rimor Development LLC to Pisa-Relli Revocable Trust, Harvest Pointe, Home #59 (1000-102.1-1-27), (R), $732,920

• Rimor Development LLC to Spicer, John, Harvest Pointe, Home #63 (1000-102.1-1-31), (R), $747,980

FISHERS ISLAND (06390)

• FOUR Winds FI LLC to Kinlan, Bruce, 498 Halcyon Ave (1000-9-12-2), (R), $1,175,000

FLANDERS (11901)

• Be A Man Buy Land LLC to John-Baptiste, Russell, Scrub Property (900-215.1-1-31.1), (V), $9,500

GREENPORT (11944)

• Mateo, S, to ITIA LLC, 285 Willow Dr (1000-33-6-9), (R), $760,500

• 63875 Route 48 LLC to Green, Reba, 63875 CR 48 (1000-40-1-21), (R), $3,585,000

• Krulewitz, J, to Miller, Christopher, 1155 Cedarfields Dr (1000-40-5-1.16), (R), $460,000

ORIENT (11957)

• Werber, K & M, to Alissandratos, George, 1090 Latham Ln (1000-15-9-1.6), (R), $836,360

RIVERHEAD (11901)

• Raffe, N & C, to Petraglia, Frank, 26 Stoll Dr (600-9-1-6.12), (R), $675,000

• Davis, M, & Kirby Jr, D, to Castaneda Gomez, John, 210 Old Farm Rd (600-64-2-7.3), (R), $445,000

• Timothy Hill Children to Giron, Eryk, 247 Rabbit Run (600-65-1-29.54), (R), $525,000

• Stahler, C, to Peters, Kristen, 148 Fox Run Ln (600-85-1-10.58), (R), $465,000

• Van Slyke, P, to German, Ken, 130 Northern Pkwy (600-107-1-52), (R), $379,900

• Topdog Properties LLC to Mendoza, Helio, 173 Peninsula Path (600-107-3-16), (R), $575,000

• Lodi, M & L, to Perez Gonzalez, Eldler, 20 Meadow Ln (600-110-1-5), (R), $490,000

• AFM Realty Huntington to Duck Pond Homes LLC, 161 Fox Run Ln & lts3, 5, 7, 9 (600-112-4-1), (V), $392,500

• Evergreen Homes LLC to Save More Homes LLC, 169 & 184 Fox Run Ln (600-112-4-2), (V), $115,000

• Andruszkiewicz, & B to Dourado, Naiade, 420 Claus Ave (600-124-2-27), (R), $515,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Seddio, V & D, to Nagourney, Eric, 5 Hilo Dr (700-14-2-26), (R), $1,100,000

SOUTH JAMESPORT (11970)

• Torre, M & J, to Gangarossa, Michael, 64 4th St (600-91-2-8), (R), $765,000

SOUTHOLD (11971)

• Tuccio,E, & Patterson, S, to County of Suffolk, 63935 Route 25 (1000-56-4-19), (V), $467,640

• Collins, M, to O’Donnell, Sean, 275 Mid Farm Rd (1000-63-7-22), (R), $1,175,000

• Caggiano, D, by Heirs to Guidice, Frank, 1230 Critten Ln (1000-70-12-7), (R), $780,000

• 1600 Waterview Inc to Albers, Donald, 1600 Waterview Dr (1000-78-7-33), (R), $725,000

• Kolyer, S, to Daley III Trust, Edward, 1400 Paradise Point Rd (1000-81-3-22), (R), $800,000

WADING RIVER (11792)

• Price, B, to Vazquez Jr, Richard, 41 Waverly Ct (600-26-3-74.17), (R), $675,000

• Baione, D, & Drozd, M, to Fakler, Carole, 5 12th St (600-33-3-40), (R), $440,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)