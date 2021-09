Real Estate Transfers: Sept. 2, 2021

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated July 10-16, 2021.

BAITING HOLLOW (11933)

• Seidita, W & S, to Duarte, Richard, 205 Fox Hill Dr (600-11.1-1-23), (R), $380,000

• Carroll, T & J, to Donnelly, Mary, 3204 Bluffs Dr S (600-11.2-1-168), (R), $480,000

CUTCHOGUE (11935)

• Lopez, E, to CTRM LLC, 200 Skunk Ln (1000-97-3-6.1), (R), $855,000

• Stauffer, R, to Doroski, Gregory, 550 Old Menhaden Rd (1000-111-4-20), (R), $600,000

MATTITUCK (11952)

• Braun, J & E, to Hudson, Kevin, 680 Deep Hole Dr (1000-115-12-9), (R), $800,000

• Vail, F & A Trust to Rakhmanine Trust, Mikhail, 685 Bungalow Lane (1000-123-3-9), (R), $1,300,000

• Timon, V & M, to Timon, Adrian, 11080 Sound Ave (1000-142-1-18), (R), $469,000

RIVERHEAD (11901)

• Meskill, G, to Kimbro, Christy, 22 Louise Ct (600-16-2-24), (R), $569,000

• Chiaramonte, S, by Adm to Ramirez & Elias, Arecia & Ingrid, 915 Roanoke Ave (600-107-2-21), (R), $365,000

• Klasek, S, to Hammer Brothers Enterprises, 1030 West St (600-124-1-9), (R), $275,000

SHELTER ISLAND (11964)

• O’Shea, S & J, to Young, Richard, 47 New York Ave (700-6-4-6.3), (R), $1,358,000

• Pedersen, K Trust to Pedersen Jr, William, 66 N Cartwright Rd (700-8-3-59), (V), $71,500

• Pedersen, K Trust to Pedersen Jr, William, 64 N Cartwright Rd (700-8-3-60), (R), $918,500

SOUTHOLD (11971)

• Schoenstein, F & K, to Bratsafolis, Alexandra, 380 Tuthill Rd (1000-55-3-19), (R), $877,000

• Cosola, P & S, to Minsky, Jonathan, 425 Opechee Ave (1000-87-3-30), (R), $720,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)