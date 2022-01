Real Estate Transfers: Jan. 27, 2022

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated December 12-18, 2021.

AQUEBOGUE (11931)

• Dabhi & Associates to Scott, Jeanne, 396 Main Rd (600-85-3-4), (R), $439,000

BAITING HOLLOW (11933)

• Vistas Baiting Hollow to Vecchio, Joseph, 3102 Fox Hill Dr, #3102 (600-40.4-1-13), (C), $468,000

• Vistas Baiting Hollow to Smith, Kristen, 4107 Fox Hill Dr, #4107 (600-40.4-1-24), (C), $399,000

• Kern, L, to Stetsyk, Sergii, 75 Baywood Dr (600-41-1-3.15), (R), $600,000

CUTCHOGUE (11935)

• Bridge Lane Vineyards to 14990 Oregon Road LLC, 14990 Oregon Rd (1000-84-1-4.4), (R), $3,400,000

• Schmidt, M, by Executors to Dietl, Gregory, 560 Little Neck Rd (1000-97-7-26.4), (R), $699,000

• Rimor Development LLC, to Kaufman, Richard, Harvest Pointe, #116 (1000-102.1-2-60), (R), $878,500

• Thompson, A, Trust to Kohart, Christopher, 1260 Fairway Dr (1000-109-5-14.7), (R), $1,110,000

• DiFrancesco, B, to Slater, Emily, 3080 Stillwater Ave (1000-136-2-14), (R), $805,000

EAST MARION (11939)

• Sullivan, K & E & K, et al, to Jordan, Charles, 110 West Ln (1000-31-15-7), (R), $560,000

FISHERS ISLAND (06390)

• Cygnet Marine LLC to 1110 Broad LLC, 19701 E End Rd (1000-4-6-4.3), (R), $6,500,000

FLANDERS (11901)

• Walter North LLC to Hagerman, Eric, 122 Sylvan Ave (900-148-1-11), (R), $340,000

• Carer, C & C to Shann Jr, Edward, 259 Elm Ave (900-148-1-44), (R), $150,000

MATTITUCK (11952)

• Suraci, F, & Kera-Suraci to 4270 Aldrich Lane LLC, 4270 Aldrich Ln (1000-120-3-8.36), (R), $950,000

• ECM LLC to North Fork Project 3 LLC, 9650 Sound Ave (1000-122-2-24.4), (V), $1,200,000

ORIENT (11957)

• Peyton, E, to Garrels, Gerald, 370 Munn Ln (1000-17-4-1), (R), $1,700,000

• Rackett, R, to Caufield, Emily, 165 Oyster Ponds Ln (1000-18-5-2), (R), $600,000

RIVERHEAD (11901)

• Kiernan, W & D, to Cioffi, James, 75 Tyler Dr (600-64-1-6.38), (R), $800,000

• Simpson, K, & Davy, F, to Leonard, Michael, 20 Nadel Ct (600-83-2-3), (R), $470,117

• Ogeka, J & L to Aragon, Eliecer, 92 Hubbard Ave (600-111-2-20), (R), $485,000

SOUTHOLD (11971)

• Michel, C, by Executor to Vunderink, Todd, 50605 Route 25 (1000-70-1-8), (R), $825,000

• Radovic, R & A to Three Seasons LLC, 2060 Clearview Ave (1000-70-10-28.2), (R), $1,569,000

• Rich, P, & Rosenstein, D, to Mehling, Scott, 2100 Glenn Rd (1000-78-2-38), (R), $1,435,000

• Sapollnik, A, & Acharya to Morici Sr, Michael, 225 Lakeside Dr S (1000-90-3-11), (R), $1,600,000

WADING RIVER (11792)

• Schneider, R, to Pizzariella, Jean, 97 Cliff Rd (600-27-3-26), (R), $550,000

• McGee/VanDenburg, L, to Taleb, Mohamed, 130 Great Rock Dr (600-36-7-36), (R), $649,000

• Shiels, T, to Perno, Robert, 87 Overlook Dr (600-55-2-2), (R), $600,000

• Anderson, G, to Miao, Ying, 48 Roberts Path (600-115-1-2.20), (R), $800,000

• Burlison, K & C, to Cardinale, Dominick, 120 Hidden Pond Path (600-115-1-2.27), (R), $755,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)