Real Estate Transfers: Oct. 13, 2022

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, Aug. 30-Sept. 1, 2022.

AQUEBOGUE (11931)

• Neumaier, P & J, to Last, Anna, 184 Phillips Ln (600-45-2-3.1), (R), $1,212,500

• Mickaliger, J & K, to Norback, Robert, 189 Trout Brook Ln (600-85-2-95.12), (R), $700,000

BAITING HOLLOW (11933)

• Saladino, F & K, to Molloy, Theresa, 315 Fox Hill Dr (600-11.1-1-63), (R), $549,000

CALVERTON (11933)

• Krueger, L & R, to Walsh, Carrie, 184 Twomey Ave (600-100-2-3), (R), $975,000

CUTCHOGUE (11935)

• Rimor Development LLC to Halpin Trust, Gangemi, Harvest Pointe, Home 40 (1000-102.1-2-14), (R), $858,420

FLANDERS (11901)

• Rasa, C & L, to Comax Properties LLC, 26 Laurel Ave (900-123-4-18.1), (R), $300,000

• Fawcett, W & C, to Albarracin Muevecela, Yofre, 25 Brown St (900-140-2-63), (R), $310,000

• Perkowski, A & B, to Raquet, Andrew, 3901 Lake Ave (900-164-4-2.2), (R), $415,000

• Fawcett, W & C, to Helen Homes Corp, 25 Birch Ct (900-181-7-41), (R), $280,000

GREENPORT (11944)

• Muller, D Trust to Leonard, Marshall, 14 Beach St (1001-3-3-14), (R), $732,000

MATTITUCK (11952)

• Andrews, J, & MacDonald to Mangiamell, David, 1365 Donna Dr (1000-115-16-13), (R), $750,000

ORIENT (11957)

• Yee, W & S, to 150 Hillcrest Dr N Orient, 150 Hillcrest Dr N (1000-13-2-8.15), (V), $576,500

• Wagner, S & C, to Orient Harbor River LLC, 20 Harbor River Rd (1000-24-1-11), (R), $6,000,000

RIVERHEAD (11901)

• Latour, R Trust to Campbell, John, 2501 Willow Pond Dr (600-18.1-3-153), (R), $350,000

• Matz/Kasmarcik, E, to Hartmann, Jr, Robert, 1524 Osborn Ave (600-81-2-8), (R), $585,000

• Duck Pond & Save More Homes to Loaiza, Daniel, 89 Maple Wood Ln & lot 10.045 (600-85-1-10.46), (R), $620,000

• Leja, C & L Trusts to Abshilava, Nino, 231 Newton Ave (600-127-2-38), (R), $460,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Aronow, C, by Executors to Hugh-Jones, Charles, 1 Point Ln (700-1-2-1.6), (R), $2,300,000

• Warren, A, & Glaser, R, to Rogan, Alexandra, 15 N Cartwright Rd (700-15-4-100), (R), $985,000

SOUTH JAMESPORT (11970)

• Keller, K, to Sandbox for CP & EFM Trust, 518 Center St (600-92-3-28), (R), $857,000

• Junda, M to Boca Blue Capital LLC, 1235 Peconic Bay Blvd (600-69-3-38.1), (R), $840,000

SOUTHOLD (11971)

• Whelan Martino Real Estate to Rosenbaum, Jonathan, 590 Budds Pond Rd (1000-56-5-17), (R), $1,625,000

• Altintoprak, B, to Hole, Stephen, 56861 Route 25 (1000-63-3-17.4), (R), $1,100,000

• Rochford, P & C, to Nolan, Kevin, 1130 Minnehaha Blvd (1000-87-2-9), (R), $635,000

WADING RIVER (11792)

• Kosloski, L & J, to Shannon Trust, William & Ruth, 205 Great Rock Dr (600-36-7-23), (R), $661,500

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)