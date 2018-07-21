Southold Junior-Senior High fourth-quarter honor roll

FOURTH-QUARTER HONOR ROLL
Southold Junior-Senior High
HIGH HONOR ROLL
Grade 12: Brooke Averette, Parker Bakowski, Katie Baumann, Hayley Brigham, Charles Campbell, Sean Conway, Zachary Grathwohl, Grace Jeffrey, Kathryn Jernick, Jack Koslosky, Michael Krause, Ann Lincoln, Annette Newman, Kai Obinata, Jared Palumbo, Hannah Sutton, Justin Tobin, Victoria Tondo.
Grade 11: Sabrina Basel, Jonathan Baumann, Bryanna Bay, Eric Connolly, Patrick Connolly, Olivia Daddona, Caitria Demeroto, Gabriella Drumm, Samantha Dunne, Max Kruszeski, Marie Mullen, Jake Okula, Joseph Owens, Emiliann Palermo, Olivia Saccamano, Dante Tramontana, Michael Wineberger.
Grade 10: Walter (Cole) Brigham IV, Jacquelyn Constantine, William Dickerson, Vanessa Garcia Chicas, Elizabeth Jernick, Kathryn Kilcommons, Olivia Lynch, Julia Mejsak, Jessica Mele, Simon Mraz, Ella Neese, Anna Yao Reilly, Steven Russell, Kaitlin Tobin, Rhian Tramontana, Nicholas Vicinanza.
Grade 9: Patrick Allen, Grace Brodarick, Andrew Clausen, Gabriela Contreras, Hanna DeSimone, Danielle Henry, Brook Howard, Julia Jaklevic, Ethan Magnuson, Kelli McHugh, Sandra Mejia Lopez, Matthew Mullen, Annamaria Napolitano, Samuel Owens, Diana Puluc Curup, Juliet Rand, Magda Rodriguez, Kaia Rothman, Bianca Secaida, Tamara Vidal Vanegas, Benjamin Ward.
Grade 8: Eleanora Alloway, Angel Grace Almedilla, Annie Antonucci, Landon Bennett, Angelina Bokina, Nikolas Cartselos, Naomi Cichanowicz, Robert Cooper, Robert Corazzini III, Emma DeTour, Lane Dominy, Brendan Duffy, Jacob Feeney, Victoria Feeney, Gavin Fredricks, Melissa Grzegorczyk, Evelyn Helinski, Anthony Jimenez Euceda, Calvin Karsten, Conor Kilcommons, Tate Klipstein, Camryn Koke, Natalie Kopala, Kenny Lin, Jonathan Lopez, Aleah Martin, Isaiah Mraz, Jack Murray, David Okula Jr., Ryan Palumbo, Isabelle Penny, Jack Reilly, Katie Russell, Matthew Schill, Jacob Volosik, Connor Wilinski, Gabriella Zaffino.
Grade 7: Joanna Anderson, Emily Baumann, Malena Bendik, Noah Benson, Noah Berry, Gabriella Bifulco, Danna Duarte Giron, Luke Gibbs, Nathaniel Girzadas, Jack Goscinski, Erin Hoyt, Travis Keller, Brendan Kilcommons, Jessica Latham, Ella Luhrs, Francesca Lynch, Hunter Magnuson, Anna McCarthy, Brienna McFarland, Matthew Molnar, Jaden Olsen, Pablo Palencia Sandoval, Camille Ramone, Violet Rand, Mei Reilly, Jeniffer Serrano Campos, Jay Tramontana, Karly Ward.
HONOR ROLL
Grade 12: Charlotte Allen, Ashley Bishop, William Burns, Ryan Herrmann, Ashley Hilary, Katherine Jarvis, Julia Kujawski, Matthew McAllister, Mathew Nguyen, Lucie Showalter, Kathryn Stahl, Dominika Steskal.
Grade 11: Jack Antonucci, Deandray Cain, Michael Chacon Munoz, Tyler DeFrese, Robert Elliston, Van Karsten, Anakin Mignone, Marco Palencia Sandoval, Katherine Tasca, Ethan Vandenburgh.
Grade 10: Jack Cosmadelis, James Hoyt, Kate Jones, Felecia Kayel, Kenneth Latham, Andrea Palencia Villavicencio, Maximilian Pasko, Stephen Schill, Julia Vicinanza, Emma Whittington-Quarty.
Grade 9: Ryan Deerkoski, Nicolas Diaz, Jack Giovanniello, Carlos Gomez, Caroline Koslosky, Jaishaun McRae-Carden, Alexis Merino Fernandez, Matthew Messana, Stephen Palermo, Sophia Small, Ania Smith, Reese Thompson, Samantha Tondo.
Grade 8: Can (John) Altintoprak, Katherin Alvarenga Garcia, Thomas Cardi, Mitchell Elliston, Dominick Giovanniello, Michael Innamorato, Jr., Alyssa Kollen, Angela Kollen, Tate Neese, Ava Silvestro, Hannah Taggart.
Grade 7: Adriana Argueta Gutierrez, Quincy Brigham, Lexandra Davis, Robert Doering, Kaitlyn Duffy, Holly Escalante Caravante, Cayla Harley-Hardnett, Benjamin Jernick, Brendan Mullen, Jack Owens, Cesar Palacios, Maya Reilly, Sara Serrano, Nathalie Steskal, Megan Tobin.
COMMENDED STUDENTS
Rachel Garms, Ashley Lang, Michael McFarland, Adonis Rodriguez Lima.