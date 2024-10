Real Estate Transfers: Oct. 31, 2024

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Vision Inc., dated Aug. 23, 2024.

BAITING HOLLOW (11933)

Mary & Christopher Munster to Anne O’Connor, 3001 Bluffs Drive South (600-11.02-1-145) (R) $650,000

CALVERTON (11933)

Estate of Peter Miloski to Peter Miloski & Lauren Rose, 2051 River Road (600-118-4-3.001) (V) $300,000

EAST MARION (11939)

Marjan Tabibzadeh to Marino & Anna Lilakas, 505 Cedar Drive (1000-22-2-38) (R) $690,000

GREENPORT (11944)

Katherine DiMiero & Brendan Clifford to 1075 Moores Lane North LLC, 1075 Moores Lane North (1000-33-2-32) (R) $1,475,000

515 Fourth Street LLC to Christopher & Elyse Merrifield, 515 4th Street (1001-6-2-32)(R) $1,200,000

Bianca Janosevic & Kurt Reichenberger to Paul Haining & Jill Logoteta-Haining, 224 6th Street (1001-7-2-2) (R) $875,000

Robert Allen to Idanes & Stella Sanchez, 151 Central Avenue (1001-5-2-4) (R) $800,000

JAMESPORT (11947)

Mark & Elizabeth Patrick to Richard & Kathleen Riley, 137 Saint Marys Drive (600-69-3-20) (R) $900,000

K & J Farm Adventure LLC to Speonk Land Development LLC, Tuthills Lane (600-68-1-10.003) (V) $362,500

MATTITUCK (11952)

Joseph & Joann Corretti Trust to Jared & Leah Lettieri, 2285 Westview Drive (1000-107-7-1.001)(R) $999,000

Franklyn & Geraldine Wanser to John Ricketts & Pamela Noack, 345 Breakwater Road (1000-113-3-5) (R) $950,000

R & T Realtors LLC to Rebekah Schulz, 185 Riley Avenue (1000-143-4-29) (R) $949,000

RIVERHEAD (11901)

Nelida Ganguzza to Elfego Cortes, 44 Forest Drive (600-85-1-10.042) (R) $755,000

Joan Kruszon-Adams & Deanna Kruszon-Moran to Ingrid & Mona Vazquez, 276 Fishel Avenue (600-127-4-16) (R) $500,000

Patrick & Myron Harris to 455 Middle Land LLC, 455 Middle Road (600-84-1-6) (R) $460,000

SHELTER ISLAND heights (11965)

Eugene Luntey Trust to Ronnie Salzman & Jerome Zisfein, 23 Quaker Path (700-8-2-22) (R) $2,337,500

Richard Thieringer to Chad Pike Trust, 4 Bluff Avenue (700-5-2-6) (V) $1,450,000

SOUTHOLD (11971)

Michael McAllister & Barbara Jones to Julu Realty LLC, 17665 Soundview Avenue (1000-51-1-3) (R) $4,000,000

TSC Holdings LLC to Mindy Gabler & Seth Harris, 1565 Brigantine Drive (1000-79-4-57) (R) $2,045,000

Gregory & Laura Safran to Michael Michelini & Lauren Cunningham, 200 Breitstadt Court (1000-70-9-28) (R) $1,200,000

Rachel Yellin to Veronica Kyrk, 58473 Route 25 (1000-55-6-33.002) (R) $1,100,000

Margaret Boody to 2705 Lighthouse Road LLC, 2705 Lighthouse Road (1000-50-3-5) (R) $680,000

George & Lisa Penny to Lisa Penny, 50 Tuthill Road Extension (1000-55-3-21) (R) $290,000

WADING RIVER (11792)

Thomas & Ashley Puglia to Eliot & Robin Mazzocca, 64 Cambridge Court (600-35-4-11) (R) $950,000

Andrew Walsh to 643 Morgan Avenue LLC, 26 North Side Road (600-24-2-21.002) (R) $950,000

Pascal & Daneen Lewis to Dominic & Dawn Pagnozzi, 35 Oak Lane (600-25-1-7) (R) $595,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)