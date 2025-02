Real Estate Transfers: Feb. 6, 2025

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Vision Inc., dated Nov. 22, 2024.

AQUEBOGUE (11931)

Vincent & Janice Whitfield to Faith Hassan, 57 Vineyard Way (600-46-4-8) (R) $750,000

Steven Berman to Susan Saunders, 680 Main Road (600-67-1-15) (R) $622,500

BAITING HOLLOW (11933)

Kurt Van DeWetering to Baiting Hollow Holdings LI LLC, 1675 Edwards Avenue (600-39-1-22) (V) $1,450,000

CALVERTON (11933)

Estate of Camille Timony to Lavern Kelley, 91 Donna Drive (600-79-5-70) (R) $660,000

CUTCHOGUE (11935)

Henry & Camille Rienecker to Yogesh Mulwani & Ruchita Kewalramani, 600 Harbor Lane (1000-97-6-16) (R) $970,000

GREENPORT (11944)

Route 48 Partners LLC to Above Water LLC, 211 Carpenter Street (1001-4-10-11) (C) $1,475,000

December First Associates LLC to Melissa Reavis & Aaron Golembiewski, 302 Monsell Place (1001-2-2-18) (R) $945,000

LAUREL (11948)

Smith Living Trust to John & Karine McGuiness, 145 MacDonald Road (1000-128-6-17) (R) $750,000

MATTITUCK (11952)

Mark Cohen to Gregory & Cynthia Guthenberg, 440 Cedar Drive (1000-106-10-20) (R) $820,000

Thomas & Carolyn Taylor to Gerard & Laura Dennis, 2755 Westphalia Road (1000-114-10-20) (R) $750,000

RIVERHEAD (11901)

1228 E Main Street LLC to Hum Riverhead LLC, 1228 East Main Street (600-105-2-49) (C) $2,100,000

John & Anna Kacperski to Ryan Arias & Baudilia Gallo, 939 Ostrander Avenue (600-107-3-21) (R) $680,000

Goldberg Trust to Carmine & Diane Sorvillo, 61 Goose Neck Lane (600-82.01-1-61) (R) $525,000

WB Properties LLC to TJS Housing LLC, 21 Philip Street (600-106-1-10) (R) $290,000

SHELTER ISLAND (11964)

Joan Vecsey to Shelter Mary Property LLC, 44 Saint Marys Road (700-15-4-4) (R) $3,500,000

SHELTER ISLAND Heights (11965)

Fleur & Shaun Kennedy to Rita & Lawrence Lieberman, 8 Crescent Way (700-1-1-86) (R) &2,515,000

SOUTH JAMESPORT (11970)

Robert & Rebecca Amoroso to Jamesport 33 LLC, 33 Bayside Avenue (600-93-1-7) (R) $2,500,000

SOUTHOLD (11971)

Steven Israel & Cara Longworth to Jaclyn Tortora & Finnbarr Murphy, 1100 Beachwood Lane (1000-70-10-60) (R) $1,807,250

Terry Jensen to Ryan Anderson & Nadia Hamdi, 120 Korn Road (1000-64-2-2) (R) $935,000

Estate of Johanna Grim to George Mamukashvili & Maia Bliadze, 475 Jernick Lane (1000-70-3-15) (R) $725,000

WADING RIVER (11792)

Cast Family Trust to Dennis Bennet & Biancca Rodriguez, 168 Stephen Drive (600-95-2-4) (R) $685,880

James & Dawn Vogel to Michael Donelan & Katarzyna Fialek-Yevtushenko, 75 Hulse Avenue (600-52-2-33) (R) $555,000

Estate of Wade Russell to BMB Homes Inc, North Wading River Road (600-36-3-1) (V) $249,900

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)